Тищенко заявил, что в "Велюре" встречался со своими помощниками, а ресторан не работал

По словам нардепа, там он проводит встречи с теми, кто готовит программу преобразования Киева.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал расследование Bihus.info и заявил, что в ресторане "Велюр" во время карантина он встречался со своими помощниками, а само заведение не работало. Об этом он написал в Instagram.

"Да, действительно в ресторане "Велюр" иногда проходят личные встречи. По слогам читайте - "личные встречи". Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей", - заявил народный избранник.

По его словам, никакого нарушения карантина не было, а сам он строго придерживается карантинных мероприятий.

"В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни", - заявил Тищенко.

Народный депутат также написал, что ему очень стыдно, что его "редкие и единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными".

Напомним, что в расследовании журналистов говорится, что во время карантина киевский ресторан "Велюр", связанный с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, продолжает работать и принимать "известных в политических кругах людей".

Среди тех, кто посещал ресторан, были замечены сам Николай Тищенко, его супруга, нардепы Антон Яценко и Александр Кабанов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Мережко Павел Куфтырев, которого также связывают с Коломойским, менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова Виталий Кисель.