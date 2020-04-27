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Зеленский провел телефонный разговор с Макроном

Зеленский высказал надежду на принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.  

Зеленский провел телефонный разговор с Макроном
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Главы государств обсуждали борьбу с коронавирусом, переговоры с Международным валютным фондом и обмен пленными на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский заверил, что закон о банках, принятие которого является одним из ключевых требования МВФ, приоритетный для Украины.

"Я уверен что мы проголосуем за него, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - заявил Зеленский.

Отмечается, что Макрон высоко оценил прогресс во внедрении реформ в Украине и роль Зеленского в этом.

Зеленский отметил важность дальнейшей макрофинансовой помощи со стороны ЕС и высказал надежду на скорое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Сообщается, что отдельное внимание в разговоре уделено ситуации на востоке Украины и реализации договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019. 

Макрон также подтвердил свое намерение в дальнейшем посетить с визитом Украину.

Напомним, что договоренности о визите президента Франции в Украину были достигнуты между ним и Зеленским в телефонном разговоре еще в ноябре прошлого года. 

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