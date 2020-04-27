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Глава Офиса президента рассказал, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин

Ермак отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним".

Глава Офиса президента рассказал, как появилась идея пригласить Саакашвили в Кабмин
Андрей Ермак (архив)
Фото: Lb.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что предложение пригласить Михаила Саакашвили в Кабинет министров возникло на одном из совещаний с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет РБК-Украина.

Ермак отметил, что "не может сказать, что эта идея была озвучена кем-то одним", но уточнил, что давно знаком с Саакашвили.

"Мы с господином Саакашвили выпускники Киевского института международных отношений, поэтому действительно давно знакомы. Более того, за десятки лет работы в юриспруденции я успел познакомиться с большинством украинских политиков и бизнесменов. Достаточно сложно найти кого-то, с кем я не знаком", - сказал он.

Издание также отмечает, что депутаты "Слуги народа" рассказывали, что на Банковой сейчас более прислушиваются к голосу монобольшинства, чем ранее. Мол, Кабмин Алексея Гончарука назначили без обсуждений, а уже этой весной после встречи с фракцией удалось сбить кандидата на должность главы Минэнерго Ольгу Буславец. Правда, позже она получила это кресло в статусе и.о. по решению правительства. Сейчас продолжается дискуссия о том, станет ли Саакашвили вице-премьером по реформам.

"Есть как минимум два подхода к кадровой политике. Первый - все предлагают своих кандидатов. Кого-то Шмыгаль предложил, кого-то из губернаторов - Трофимов, кого-то самому Трофимову предложили и так далее. Накапливаются целые стопки таких предложений. Второй подход - это креатив, от Зеленского и "квартальщиков". Отличный пример - Саакашвили. Вот ходит такой прекрасный яркий товарищ без дела, давайте его назначим. Тем более, правительству очень сильно не хватает ярких спикеров", - пояснил представитель команды президента на правах анонимности.

Напомним, информация о возможном назначении Саакашвили на должность вице-премьера по реформам подтвердили LB.ua несколько источников во власти. Во внутренних дискуссиях "Слуг народа" особо подчеркивалось, что инициатива представления Саакашвили исходила от Банковой.

Сам Саакашвили назвал честью предложение войти в команду президента. По его словам, на должности вице-премьера по реформам он видит два ключевых задания - переговоры с Международным валютным фондом и дерегуляцию. Кроме того, Саакашвили сообщил, что президент Зеленский хочет сделать его переговорщиком с МВФ.

24 апреля замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в этот день Рада не будет рассматривать назначение Саакашвили. Кандидату в вице-премьеры, по словам нардепа, еще "нужно пройти путь общения с фракциями". Также источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что у фракции нет необходимых для его назначения  226 голосов, и "нет даже 220". В то же время отмечается, что Саакашвили могут назначить и.о. и без голосования парламента, - по решению правительства.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины.

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