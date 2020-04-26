Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей

Городской глава Днепра Борис Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей.

"Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые «пидозры» в карантин - это разве справедливо?", - написал Филатов на своей странице в фейсбук.

"Поверьте, мне не нравится, что в Запорожье построили аэропорт, который конкурирует с Днепром (ой, кстати, а где наш?), но когда мэра Запорожья за него преследуют (опять же в карантин) - это чистое скотство. В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ ищет в мэрии украденную соль. Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься?", - высказался мэр Днепра.

Филатов попросил Зеленского обратить внимание, что в Украине уголовные дела "штампуются пачками".

"Неужели каждое утро, Ваши аппаратчики не кладут Вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех", - говорится в сообщении.

Филатов напомнил, что по всему миру из-за эпидемии из тюрем выпускают людей, "а в Украине, наоборот, пакуют".

"Раз мы о справедливости, скажите, Вам разве неведомо про обыска, которые ваши «псы» массово проводят у ваших оппонентов по прошествию нескольких лет после якобы совершения преступлений? Скажите, это поиск доказательств или желание растоптать?", - спросил Филатов.

Напомним, накануне мэра Покрова Александра Шаповала задержали по подозрению в присвоении 1,3 млн бюджетных средств. Согласно сообщению прокуратуры, председатель городского совета совместно с начальником управления, главным специалистом городского совета и еще двумя соучастниками, вступив в предварительный сговор, совершили присвоение бюджетных средств, предусмотренных на выполнение капитального ремонта кровель жилых домов и учреждений образования.

За Шаповала в фейсбуке вступился мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, городской глава Покрова имеет "безупречную репутацию среди мэров городов и антикоррупционных организаций". Филатов пообещал сделать по этому поводу официальное заявление к руководству государства и предложил поддержать Шаповала флешмобом.