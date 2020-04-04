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Из-за распространения COVID-19 в тюрьмах США и Франции начали выпускать заключенных

Такие меры распространяются на тех, у кого заканчивается срок заключения.

Из-за распространения COVID-19 в тюрьмах США и Франции начали выпускать заключенных
Фото: EPA/UPG

Во Франции из-за эпидемии коронавируса освободили 6266 заключенных, передает Deutsche Welle со ссылкой на источник в министерстве юстиции страны.

Ранее Минюст Франции инициировал кампанию досрочного освобождения тех, у кого истекает срок лишения свободы либо имеются проблемы со здоровьем. 

На 1 апреля в 188 французских тюрьмах содержались 66309 человек, за две недели их число уменьшилось почти на 10 процентов. 

SARS-CoV-2 был выявлен у 48 заключенных и 114 сотрудников французских тюрем. 

Тем временем в США генпрокурор Уильям Барр распорядился выпускать больше заключенных из-под стражи в домашнее заключение.

Как пишет Reuters, согласно распоряжению Барра, выпускать начнут тех, кто находится в федеральных тюрьмах, наиболее пострадавших от COVID-19, включая такие учреждения, как "Окдейл" в Луизиане, "Элктон" в Огайо и "Данбери" в Коннектикуте.

"Для всех заключенных, которых вы считаете подходящими кандидатами для домашнего заключения, вы должны немедленно обработать их для передачи, а затем немедленно передать их после 14-дневного карантина", - приводит слова генпрокурора США агентство.

Этот приказ появился после того, как в пятницу пять заключенных умерли от коронавируса.

Отмечается, что адвокаты уголовного правосудия в течение нескольких месяцев предупреждали, что тюрьмы США являются потенциальными теплицами для заражения. Заключенные живут в тесных помещениях, пользуются общими ванными комнатами и столовыми, и зачастую имеют ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию.

Напомним, карантин из-за коронавируса привел к тюремному бунту в Италии. Заключенные захватили лазарет и наелись наркотиков. Несколько человек умерли от передозировки.

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