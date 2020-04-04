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В Турции людям младше 20 лет запретили выходить из дома

Все граждане в обязательном порядке должны носить маски в местах скопления людей, включая рынки и маркеты.

В Турции людям младше 20 лет запретили выходить из дома
Фото: korrespondent

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращением к гражданам вечером 3 апреля рассказал о новых мерах по пресечению распространения Covid-19 в стране.

В частности, в целях борьбы с распространением коронавируса вводится запрет на выход на улицу для лиц в возрасте до 20 лет, передает Анадолу.

Также в рамках борьбы с Covid-19 на 15 дней приостанавливается въезд и выезд транспортных средств в 30-ти крупных городах Турции и провинции Зонгулдак.

Президент Эрдоган добавил, что в рамках принятых мер граждане в обязательном порядке должны носить респираторные маски в местах скопления людей, включая рынки и маркеты.

Ранее сообщалось, что в Перу мужчинам и женщинам запретили находиться на улице в один день из-за карантина. В воскресенье запрещено выходить всем. Новые правила вступили в силу 3 апреля и продлятся до 12 апреля.

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