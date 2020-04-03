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США перехватили заказанные Германией защитные маски, - СМИ

Ранее о подобных случаях сообщали французы, а позже обеспокоенность выразила Канада.

США перехватили заказанные Германией защитные маски, - СМИ
Фото: tagesspiegel.de

США перехватили заказанную Берлином партию защитных масок, типа FFP2 и FFP3, предназначенных для защиты медперсонала и спасателей от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

Отмечается, что земельные власти Берлина заказали эти респираторы у американского производителя, работающего в Китае. По данным издания, закупленная партия масок была перехвачена на пути в Германию и перенаправлена в США.

Ранее о подобных случаях сообщали французы, а позже обеспокоенность выразила Канада.

2 апреля канадский премьер Джастин Трюдо поручил проверить сообщения о том, что заказанные Канадой маски были перенаправлены в США. "Я знаю, что США сильно нуждаются в таких товарах, но Канада также нуждается в них", - сказал он.

Напомним, в конце марта в аэропорту Кении пропали 6 млн защитных масок, заказанных Германией.

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