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Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол «Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности»

Спикерам можно задавать вопросы во время трансляции.

Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол «Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности»
Фото: Макс Требухов

6 апреля (понедельник) 2020 года, в 12:00 Институт Горшенина проведет онлайн-круглый стол «Как коронавирус грозит армии и оборонной промышленности. Вызовы и возможности Украины противодействовать пандемии»

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД). 

Вопросы к обсуждению: 

  1. Практика и опыт стран Европы и США.
  2. Как повлияет коронавирус на способности Вооруженных Сил и оборонно-промышленный комплекс Украины?
  3.  Какие предварительные выводы должно сделать государство? 

Участники круглого стола:

  • Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения;
  • Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании «Дефенс Экспресс»;
  • Елена Шевцова - советник командующего Сухопутных войск ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины. 

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

В чате трансляции на youtube можно задать вопрос спикерам.

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институте Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

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