Уманский: секвестр бюджета неизбежен

Секвестр бюджета, который пытается провести Кабмин для преодоления последствий мирового кризиса, является необходимой и неизбежной мерой. Такое мнение высказал экс-министр финансов Игорь Уманский в интервью LB.ua.

По его мнению мы не можем воспользоваться сценариями Испании, Италии, Франции, Германии или других европейских стран, поскольку "они богаты, у них накоплен "жирок", которого нет у нас, и у них мандат доверия общества – с точки зрения бюджетно-законодательных процедур – значительно выше".

Вместе с тем, говорит Уманский, Минфин инициировал ряд законопроектов для преодоления кризиса.

"Я выписал три законопроекта, которые на самом деле очень связаны. Потому что бюджетный кодекс, он обрисовывает выписывает общие процедуры. Закон про стабфонд – временная история. Закон про изменение в бюджет – бюджетная политика на этот год, исходя из той законодательной базы, которая есть. Итого, что мы имеем? Уменьшение доходной части, необходимость создания стабфонда и инструментария, как он должен работать.

Главный – закон о стабфонде. Сейчас никто не может просчитать, понять, что будет завтра, какие вызовы последуют, как на них реагировать и сколько средств на это понадобится. Сегодня нужно добавить зарплату медикам, завтра нужно обеспечить какие-то эвакуационные вещи, послезавтра – закупать оборудование и т.д. Верховная Рада не может каждый раз согласовывать и голосовать подобные изменения в бюджет – реагировать следует немедленно", - рассказал экс-министр.

При этом он уточнил, что основные направления, куда и как он может тратиться, выписаны достаточно грубыми мазками, поскольку точные расчеты невозможно дать даже на неделю вперед.

"Мы понимали, что доходы рухнут, объективно, они уже летят в тартарары. Внешние рынки закрыты, внутренние рынки закрыты, каждый замыкается в своей ракушке. И стабфонд нужен именно как инструмент – чтобы, проведя секвестр, создав ресурс, мы получили возможность быстро реагировать. ...Стабфонд – инструмент, который бы позволял, например, давать прямые субсидии отдельным категориям населения, оставшимся без средств к существованию. Давать субсидии прямые коммунальным предприятиям – чтобы города не оставались без света или воды. Я ведь не знаю, в каком городе и где эта проблема может возникнуть, я просто выписываю это как направление, куда могут тратиться деньги", - рассказал Уманский.

По его словам, избежать секвестра бюджета невозможно.

"Многие возмущались: как можно остановить подготовку к Олимпийским играм? Подождите, какие Олимпийские игры? Их все равно не будет! А мы из бюджета еще на это деньги станем тратить? Ребята-спортсмены готовились, все понимаю, но в этом году, извините, без Олимпиады. Фильмы собираетесь снимать? Какие фильмы? Как вы их намерены снимать в условиях карантина?

У меня подход очень простой: я режу все «хотелки», весь этот ДФРР, дороги, строительство аэропортов, стадионов. Какие аэропорты, если у нас авиасообщение по большому счету остановлено? И да - пришлось значительно (в три раза) увеличить дефицит бюджета. Но основные эти параметры бюджета в целом были согласованы, в том числе, с МВФ. После коронавируса, опять же, можем возобновить соответствующие бюджетные программы, если они будут целесообразны", - считает экс-министр.

Напомним, 30 марта Верховная Рада не смогла внести изменения в бюджет с трехкратным ростом дефицита - до 298,4 млрд гривен.