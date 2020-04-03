Министр финансов исключил вероятность дефолта Украины

Министр финансов Сергей Марченко исключил вероятность дефолта Украины.

"Ситуация достаточно сложная, но я считаю, что контролируемая", - сказал министр в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме по безопасности.

Он сказал, что провал по доходам в первом квартале вынудил правительство подготовить поправки в бюджет, которые в том числе предусматривают создание стабилизационного механизма. "Речь о создании так называемого Фонда по борьбе с коронавирусом в объеме 97 млрд гривен", - сообщил Марченко.

Министр рассчитывает, что поправки будут приняты в течение ближайшей недели.

"Также мы активно ведем переговоры с Международным валютным фондом. Мы согласовали с ними рамку доходов и дефицита, и мы четко определили, сколько у нас возможностей по ресурсу наполнения бюджета", - сказал Марченко.

"Остается согласовать технический меморандум, некоторые редакционные вещи. Остается проголосовать закон о зомби-банках и изменения в бюджет. Если эти законы будут проголосованы, есть ожидания, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет. Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет", - сообщил Марченко.

После этого будет разблокирована финансовая помощь от Европейской комиссии и Всемирного банка.

"Отсутствуют риски неплатежей или даже разговоров о каких-то реструктуризациях, не говоря уже о других вещах. Вопрос выплаты и обслуживания госдолга абсолютно контролируемый. У нас есть пиковые выплаты в мае. Это погашение облигаций под гарантию США. Есть надежда, что мы можем проговорить роловер этих облигаций. Также сентябрь у нас очень критический. Мы должны погасить еврооблигации. И есть все основания говорить, что мы можем закрыть вопрос выплаты долгов и при этом обеспечить выполнение наших социальных обязательств, которые дополнительно возникли в период кризиса", - заявил Марченко.

Напомним, Международный валютный фонд назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - принятие закона о рынке земли и закон о невозврате банков бывшим владельцам. Оба проголосованы Верховной Радой на этой неделе (закон о банках в первом чтении).