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Без поддержки внешних международных организаций "нам придется упасть в пропасть дефолта", - Шмыгаль

Премьер озвучил долговые обязательства Украины в 2020.

Без поддержки внешних международных организаций "нам придется упасть в пропасть дефолта", - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо в текущем году погасить 3,5 млрд долларов внешних долгов в эквиваленте и 5,5 млрд долларов – внутренних.

Без поддержки внешних международных организаций "нам придется просто упасть в пропасть финансового дефолта", сказал глава правительства в ходе телепередачи "Свобода слова".

"То, что в этом году мы должны погасить определенное количество обязательств, 3,5 млрд долларов эквивалент внешних обязательств, 5,5 млрд – внутренних обязательств. И учитывая вызовы, которые стоят перед нами в связи с пандемией коронавируса, конечно, мы в первую очередь должны направлять деньги на защиту здоровья и жизни наших граждан, а не на погашение внешних долгов. Потому без поддержки внешних международных организаций, для того чтобы погасить внешние и внутренние долги, нам придется просто упасть в эту пропасть финансового дефолта. Мы его не хотим и не прогнозируем такого варианта", - сказал премьер.

Про небезпечні наслідки дефолту

Шмыгаль добавил, что утвержденный новый макропрогноз является сбалансированным, он разрабатывался на основании прогноза Минэкономики, Минфина и МВФ.

Напомним, 30 марта на внеочередном заседании Раде не хватило голосов за законопроект Кабмина о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

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Источник: "Українські новини"
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