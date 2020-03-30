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Профильный комитет поддержал "антиколомойский" законопроект

"Путь в зал парламента для закона открыт".

Профильный комитет поддержал "антиколомойский" законопроект
Фото: facebook.com/zheleznyak.y

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал принятие законопроекта об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности. Его также называют "антиколомойским" законом, так как его принятие запретит возвращение Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк.

"Закон о банках поддержан комитетом. Он будет поддержан согласно регламенту (ст.110, п.2) как 2571-д, но в той редакции, которую предложило правительство! Путь в зал парламента для закона открыт", - написал Железняк в фейсбуке.

Законопроект был поддержан со второй попытки, так как на первом заседании комитета не собрался кворум.

Напомним, что 26 марта глава МВФ Кристалина Георгиева назвала два условия для выделения денег Украине. Это принятие закон о невозврате банков бывшим владельцам и проголосовать за рынок земли.

При этом она сообщила, что сумма новой кредитной программы может быть больше, чем 5,5 млрд долларов, о которых договаривались в 2019 году.

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