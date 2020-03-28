Надежная фурнитура для мебели в Украине от "ВиЯр"

Компания "ВиЯр" предлагает мебельную фурнитуру, комплектующие по умеренным ценам. Есть шоу-румы, онлайн-конструктор ViyarPro для заказа услуг.

Современный интернет-магазин мебельной фурнитуры «ВиЯр» свыше 10 лет функционирует на рынке Украины, предлагая покупателям товары высочайшего качества по умеренным ценам. Компания реализует товары через интернет-магазин и филиалы в городах Украины. Помимо фурнитуры, интернет-магазин ВиЯр предоставляет сопутствующие услуги по порезке, фрезеровке деталей для мебельных гарнитуров.

В каталоге производителя представлены плитные и кромочные материалы, фасады, изделия из искусственного камня, услуги. Помимо товаров собственного производства, ВиЯр предлагает продукцию брендов Egger, Hettich, SWISS KRONO, Cleaf, Franke на правах официального дилера.

Ассортимент фурнитуры для мебели «ВиЯр»

В каталоге предлагается подобрать такие механизмы и аксессуары:

функциональные детали – вешалки, замки, крючки, магниты;

крепежи – держатели полок, роликовые направляющие, метизы;

комплектующие – ручки, ножки, опоры.

Фурнитура обеспечивает статичность или движение элементов – открытие и закрытие дверц, перемещение по напольному покрытию. Качественные комплектующие играют немаловажную роль для долговечности и надежности мебели, поэтому специалисты рекомендуют выбирать проверенную продукцию. Предлагаемая фурнитура для мебели онлайн функциональна, практична, эргономична и удобна в использовании.

Одно из преимуществ крепежных деталей заключается в том, что она малозаметна на изделиях, а заметные элементы имеют эстетичный внешний вид. Дверные петли, скрытые внутри шкафов, помимо практичной, выполняют и декоративную функцию. Отдельное внимание уделяется дизайну ручек, крючков, видимых опор.

Каталог фурнитуры расширяется и обновляется, разрабатываются новые усовершенствованные механизмы. Для оптовых и розничных покупателей компания выступает надежным поставщиком, который сопровождает на всех стадиях оформления покупки и предоставляет исчерпывающие консультации.

Онлайн-конструктор заказов услуг ViyarPro

ViyarPro представляет собой online-сервис для заказа производственных услуг, таких как порезка, поклейка, присадка, фрезеровка материалов.

Преимущества использования онлайн-конструктора:

существенная экономия времени. Оформление заказа доступно из дома без помощи менеджера;

раскрой – размещение элементов на листе доступно в режиме реального времени;

быстрый и точный расчет стоимости. Конструктор сразу просчитывает заказ и показывает цену выбранных услуг;

техническая поддержка. Разработчики работают над усовершенствованием программы, вносят правки и корректировки для стабильного функционирования. Благодаря этому клиенты могут заказать более сложные детали.

Программа разработана специально для удобства клиентов, она помогает точно и оперативно оформить заказ без визита в офис «ВиЯр» в Киеве, Харькове или Днепре.

Преимущества заказа фурнитуры и услуг в магазине «ВиЯр» в Киеве

Ключевое преимущество компании заключается в предоставлении полного комплекса сопутствующих услуг наряду с продажей материалов, комплектующих для мебели. Благодаря наличию собственного производственного цеха, нескольких торговых марок клиенты оперативно получают товары, а ассортимент поражает воображение и позволяет реализовать любые дизайнерские идеи.

Выгоды от сотрудничества с компанией:

огромный каталог материалов. В магазине можно приобрести все необходимое для изготовления мебели, а в шоу-руме представлены уникальные мебельные решения в техническом и дизайнерском плане;

доступная ценовая политика, взаимовыгодные условия сотрудничества;

безупречный клиентский сервис на всех этапах оформления и доставки заказа;

исчерпывающие консультации и ответы на вопросы заказчиков.

Каталог на сайте постоянно обновляется, добавляются новости и свежая информация о программах лояльности, акциях. Шоу-румы позволяют ознакомиться со всем ассортиментом продукции, опытные менеджеры всегда готовы проконсультировать.