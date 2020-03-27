Коронавирус обнаружили в Бердичеве и Малине
Коронавирус обнаружили в Бердичеве и Малине
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
Первый случай COVID-19 подтвердили в Харьковской области
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, пять из них летальные (обновлено)
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
КГГА разослала в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ (обновлено)
ГлавнаяЭкономикаБизнес

ФГИ продал дом культуры "Киевприбора" за 10 млн гривен

Здание, расположенное недалеко от "Шулявской", может быть перепрофилировано.

Фонд государственного имущества продал дом культуры государственного предприятия "Производственное объединение "Киевприбор" за 10 млн гривен при стартовой цене 2,4 млн гривен.

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

Двухэтажное административное здание общей площадью 960,8 кв. м расположено на улице Олексы Тихого, 82, недалеко от станции метро "Шулявская".

Фото: Google Maps

В аукционе, который состоялся 26 марта, приняли участие семь участников. Победителем стало ООО "Родина Энержи Груп", предложившая за здание 10,1 млн гривен - на 10 копеек больше, чем еще один претендент.

Оно контролируется лихтенштейнской RODINA AG, а конечным бенефициаром является житель Швейцарии Сергей Шмидт.

По условиям продажи объект социально-культурного назначения может быть перепрофилирован. При этом покупатель должен в течение 30 дней погасить кредиторскую задолженность "Киевприбора" за содержание дома культуры в размере 4,45 млн гривен.

Договор с покупателем пока не подписан.

ПО "Киевприбор" выпускает приборы для ракетно-космической отрасли. Предприятие принимало участие в выполнении программ "Космос", "Интеркосмос", "Союз-Прогресс", "Мир", "Энергия-Буран", "Молния", "Гонец", "Протон", "Зенит", "Січ", МКС и других. 

Напомним, что 26 марта ФГИ также продал за миллион гривен здание в Хмельницком, за которое просили 750 гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также