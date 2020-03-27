ФГИ продал дом культуры "Киевприбора" за 10 млн гривен

Здание, расположенное недалеко от "Шулявской", может быть перепрофилировано.

Фонд государственного имущества продал дом культуры государственного предприятия "Производственное объединение "Киевприбор" за 10 млн гривен при стартовой цене 2,4 млн гривен.

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

Двухэтажное административное здание общей площадью 960,8 кв. м расположено на улице Олексы Тихого, 82, недалеко от станции метро "Шулявская".

Фото: Google Maps

В аукционе, который состоялся 26 марта, приняли участие семь участников. Победителем стало ООО "Родина Энержи Груп", предложившая за здание 10,1 млн гривен - на 10 копеек больше, чем еще один претендент.

Оно контролируется лихтенштейнской RODINA AG, а конечным бенефициаром является житель Швейцарии Сергей Шмидт.

По условиям продажи объект социально-культурного назначения может быть перепрофилирован. При этом покупатель должен в течение 30 дней погасить кредиторскую задолженность "Киевприбора" за содержание дома культуры в размере 4,45 млн гривен.

Договор с покупателем пока не подписан.

ПО "Киевприбор" выпускает приборы для ракетно-космической отрасли. Предприятие принимало участие в выполнении программ "Космос", "Интеркосмос", "Союз-Прогресс", "Мир", "Энергия-Буран", "Молния", "Гонец", "Протон", "Зенит", "Січ", МКС и других.

Напомним, что 26 марта ФГИ также продал за миллион гривен здание в Хмельницком, за которое просили 750 гривен.