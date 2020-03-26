Кирилл Шевченко: Укргазбанк позволит украинцам не посещать банковские отделения

В условиях карантина главной задачей государственного Укргазбанка является обслуживание украинцев без необходимости персонального посещения банковских отделений. Для этого Укргазбанк не будет блокировать карточки клиентов, срок действия которых закончится в течение ближайшего времени и продолжит период их использования на следующие три месяца (+90 дней).

«Нам как государственному банку очень важно, чтобы наши клиенты во время карантина получали услуги без задержек и проблем, а главное - не выходя из дома. Особенно это касается пенсионеров и клиентов, которым начисляются пенсионные и социальные выплаты на наши банковские карточки. Поэтому уже совсем скоро, даже в случае окончания срока действия карты, средства на ней будут доступны для снятия в нашей банкоматной сети еще в течение следующих трех месяцев. А если клиент все же закажет новую карточку, она будет доставлена ему прямо домой. Поэтому необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты не будет», - отметил Председатель Правления Кирилл Шевченко.

Укргазбанк будет заблаговременно информировать держателей его карточек о приближении срока окончания их действия и, по заявкам клиентов, выпускать новые карты, которые сразу будут активированными и доступными для использования в мобильном приложении «Экобанк онлайн». Поэтому, активировав в смартфоне сервисы бесконтактной оплаты - Google Pay и Apple Pay, новыми картами клиенты смогут пользоваться уже сразу для мгновенных расчетов. Новая карта будет доставлена курьером в удобное для клиента время и место. Услуга буде доступна клиентам банка уже с 1 апреля 2020 года.

Минимизация круга социальных контактов во время карантина максимально эффективной мерой в противодействии распространения вируса. Но это не значит, что наши пользователи должны быть ограничены в доступе к привычным для них банковским услугам и, особенно, собственным средствам на счетах. Государственный Укргазбанк и в дальнейшем будет оперативно разрабатывать меры, которые позволят клиентам получать весь спектр финансовых услуг без визитов в отделения банка.

Сейчас самым безопасным способом пользования продуктами и сервисами Укргазбанка является его дистанционные сервисы - мобильное приложение «Экобанк онлайн», контакт-центр и Клиент интернет-банкинг для юридических лиц.