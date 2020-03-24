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Впервые за несколько недель НБУ не пришлось проводить интервенции на межбанке

Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за долар США.

Впервые за несколько недель НБУ не пришлось проводить интервенции на межбанке
Фото: Макс Требухов

Национальный банк Украины во вторник, 24 марта, впервые за последние несколько недель не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке по продаже валюты.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за долар США", – говорится в сообщении.

Накануне Нацбанк снизил интервенции для поддержания гривны до $50 млн, тогда как в течение предыдущих недель регулятор продавал по $100-300 млн ежедневно.

Напомним, 20 марта Национальный банк Украины заявил, что гривна укрепилась впервые за последние несколько недель.

Ранее НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту, который был вызван паникой из-за коронавируса.

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