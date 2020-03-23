Нацбанк снизил интервенции для поддержания гривны до $50 млн

В понедельник, 23 марта, интервенции Национального банка по продаже валюты ощутимо упали в сравнении с прошлыми неделями и составляли 50 миллионов долларов США.

Об этом информирует пресс-центр регулятора в фейсбуке.

"Национальный банк продавал валюту для сглаживания чрезмерных колебаний. Впрочем, сегодня интервенции по продаже валюты составляли лишь $50 млн, в отличие от прошлых недель, когда мы продавали по $100-300 млн ежедневно", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что интенсивность колебаний на валютном рынке ослабла и он выглядит более сбалансированным. В частности, торги на межбанковском валютном рынке открылись на уровне близком к 28 грн за доллар. Некоторое время спрос преобладал предложение. В дальнейшем предложение валюты выросло, а котировки упали до уровня около 27,6-27,7 грн за доллар.

Также регулятор отметил увеличение количества продавцов валюты на межбанковском рынке в последние дни. Кроме этого, ощутимо упал спрос на валюту со стороны физических лиц. "В последние дни прошлой недели граждане покупали валюты столько же, сколько и продавали, не формируя дополнительного давления на гривну", - резюмировали в Нацбанке.

Напомним, 20 марта Национальный банк Украины заявил, что гривна укрепилась впервые за последние несколько недель.

Ранее НБУ заметил спад ажиотажного спроса на валюту, который был вызван паникой из-за коронавируса.