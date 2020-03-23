В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Законна ли деятельность МФО в Украине, и чем она регулируется?

Законна ли деятельность МФО в Украине, и чем она регулируется?
Как взять кредит и не попасть в долговую яму

Микрокредитные компании – это финансовые организации, специализирующиеся на выдаче краткосрочных кредитов (до 1 месяца). Украинцы с каждым годом все чаще оформляют потребительские займы не в банках, а в микрофинансовых организациях. Доля микрозаймов, выданных кредитными компаниями в онлайн режиме только увеличивается.

На самом деле нет закона, который бы напрямую регулировал работу микрофинасовых организаций на украинском рынке. Однако деятельность МФО в Украине является законной, так как все кредитные компании подчиняются:

  • Нормам гражданского права и законодательству о защите прав потребителей;
  • Закону Украины «Об электронной коммерции»;
  • Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг».

Не так давно были приняты поправки в закон «О потребительском кредитовании», который до этого не распространялся на микрофинансовые организации. Теперь же этот закон регулирует и деятельность МФО. В частности, он вводит ограничения на максимальную сумму неустойки. Максимальная сумма взыскания – это переплата в двойном размере. Это не позволяет МФО взыскивать кабальные проценты за просрочку, в результате чего раньше суммы долга могли увеличиваться в 10-15 раз.

Подчиняются МФО Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере рынка финансовых услуг. Этот орган регулирует деятельность всех участников небанковского финансового рынка.

Для подтверждения законности деятельности конкретной МФО можно поискать компанию в Реестре финансовых учреждений на сайте Нацкомфинуслуг и в Реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей на сайте Министерства Юстиции. Любая МФО должна иметь лицензию на ведение своей деятельности.

Рекомендации чего лучше не делать при сотрудничестве с МФО.

Эксперт портала credit-online.org.ua Татьяна Коломиец советует всем заемщикам не совершать такие ошибки:

  1. Не обращайтесь в малоизвестные МФО, которые не могут подтвердить законность своей деятельности;
  2. Не берите микрозайм, если не уверены на 100%, что сможете его вовремя вернуть;
  3. Не пытайтесь обмануть МФО при оформлении онлайн-займа, предоставляя неправдивую информацию или чужие документы;
  4. Не оформляйте займ, если в кредитном договоре много расплывчатых и непонятных формулировок (лучше обращаться в МФО, которые предлагают прозрачные условия кредитования);
  5. Не спешите оформлять заем в первой попавшейся организации, вначале изучите информацию о компании, почитайте отзывы, проверьте ее лицензию. 
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также