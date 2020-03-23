Законна ли деятельность МФО в Украине, и чем она регулируется?

Как взять кредит и не попасть в долговую яму

Микрокредитные компании – это финансовые организации, специализирующиеся на выдаче краткосрочных кредитов (до 1 месяца). Украинцы с каждым годом все чаще оформляют потребительские займы не в банках, а в микрофинансовых организациях. Доля микрозаймов, выданных кредитными компаниями в онлайн режиме только увеличивается.

На самом деле нет закона, который бы напрямую регулировал работу микрофинасовых организаций на украинском рынке. Однако деятельность МФО в Украине является законной, так как все кредитные компании подчиняются:

Нормам гражданского права и законодательству о защите прав потребителей;

Закону Украины «Об электронной коммерции»;

Закону Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг».

Не так давно были приняты поправки в закон «О потребительском кредитовании», который до этого не распространялся на микрофинансовые организации. Теперь же этот закон регулирует и деятельность МФО. В частности, он вводит ограничения на максимальную сумму неустойки. Максимальная сумма взыскания – это переплата в двойном размере. Это не позволяет МФО взыскивать кабальные проценты за просрочку, в результате чего раньше суммы долга могли увеличиваться в 10-15 раз.

Подчиняются МФО Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере рынка финансовых услуг. Этот орган регулирует деятельность всех участников небанковского финансового рынка.

Для подтверждения законности деятельности конкретной МФО можно поискать компанию в Реестре финансовых учреждений на сайте Нацкомфинуслуг и в Реестре юрлиц и физлиц-предпринимателей на сайте Министерства Юстиции. Любая МФО должна иметь лицензию на ведение своей деятельности.

Рекомендации чего лучше не делать при сотрудничестве с МФО.

Эксперт портала credit-online.org.ua Татьяна Коломиец советует всем заемщикам не совершать такие ошибки: