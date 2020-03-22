В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Коронавирус в ОРДЛО: попытка побега, липовые справки и нехватка медперсонала
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
Коронавирус в Африке: реакция со всех частей континента
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Испания догнала Италию по темпам распространения коронавируса
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
Емец: вирус будет распространяться, самое трудное еще впереди
ГлавнаяЭкономикаФинансы

НБУ определил режим работы банков во время карантина

Рекомендуется максимально перевести общение с клиентами в онлайн.

НБУ определил режим работы банков во время карантина
Фото: Макс Требухов

Национальный банк в воскресенье разослал банкам письмо, в котором определяется режим работы банковских учреждений в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Банки во время карантина обязаны обеспечить работу центральных офисов, дистанционных каналов обслуживания и контакт-центров. Банкоматы должны быть подкреплены наличными.

В то же время банкам советуют максимально перевести в онлайн взаимодействие с клиентами. С этой целью разрешается изменять режим работы отделений, количество и перечень операций с учетом ситуации и нагрузки. Банки могут закрыть неключевые отделения, сократить время работы, установить отдельные часы для обслуживания пожилых людей и т.п.

В спальных районах должны работать "опорные" отделения, чтобы клиентам при необходимости не нужно было добираться до банка через полгорода. В помещениях таких отделений должны быть предусмотрены технологические перерывы для проветривания, дезинфекции и влажной уборки; работники должны быть обеспечены средствами личной защиты.

Разрешается отказывать в обслуживании клиентам, у которых есть симптомы болезни, например, температура.

Банкам на законодательном уровне на период карантина запрещено начислять и взимать неустойки (штрафы, пени, любые другие обязательные платежи) за несвоевременное осуществление платежей по потребительским кредитам, а также повышать процентную ставку по потребительским кредитам. Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки должны сообщить клиентам.

Во время карантина не будут начислять и взимать неустойку (штрафы, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, поэтому можно не торопиться и не стоять в очередях в банковских отделениях.

НБУ также собирается предложить Кабинету министров перевести все выплаты - зарплату, пенсии, социальную помощь, субсидии - исключительно на безналичную форму, чтобы предотвратить распространение коронавируса через наличные деньги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также