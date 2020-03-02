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За первый месяц по программе "5-7-9%" выдали 97 кредитов на 66 млн гривен

На рассмотрении - больше 15 тысяч заявок.

За первый месяц по программе "5-7-9%" выдали 97 кредитов на 66 млн гривен
Фото: president.gov.ua

За первый месяц работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 97 кредитов на 66,11 млн гривен.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Количество заявок по состоянию на 26 февраля превысило 15 тысяч.

Фонд развития предпринимательства, который реализует программу, подписал договоры о сотрудничество с четырьмя государственными банками (Укрэксимбанк, Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк) и двумя частными (ПУМБ, "Львов"). Еще с тремя банками (Альфа-Банк, Кредобанк, ОТП Банк) договоры планируют заключить в ближайшее время.

Напомним, что в государственном бюджете на 2020 год заложены 2 млрд гривен для Фонда развития предпринимательства - центрального органа кредитной программы "5-7-9". Средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд гривен), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд гривен).

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млн гривен на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест:

  • 5% годовых - если выручка в 25 млн гривен и создаются минимум 2 рабочих места;
  • 7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, не создает новых рабочих мест;
  • 9% годовых - для бизнеса с выручкой от 25 до 50 млн гривен, за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%.
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