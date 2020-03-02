Государственный оборонный заказ в этом году составит рекордные 30 миллиардов гривен, - Абромавичус

В прошлом году госзаказ был на 22 миллиарда.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, госконцерн получил в этом году рекордный государственный заказ на 30 миллиардов гривен. Об этом сообщил пресс-центр "Укроборонпрома".

"Ежегодно государственный оборонный заказ растет и в этом году обещает быть рекордным - в целом 30 миллиардов гривен, что на 37% больше, чем в 2019 году", - сказано в сообщении.

По словам Абромавичуса, в 2019 году ГОЗ составлял 19 млрд грн и примерно 3 млрд грн по госгарантиям, то есть всего 22 млрд. В этом году будет 20 млрд плюс 10 млрд соответственно - всего 30 млрд гривен.

Он также подчеркнул, что ритмичность нагрузки оборонных предприятий является стратегически важной, и недавний Указ президента "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 и 2021, 2022 годы" как раз касается изменения системы планирования ГОЗ, чтобы сделать возможными долгосрочные заказы. Так, согласно указу, ГОЗ в следующих 2021 и 2022 годах не должен уменьшаться.

"Укроборонпром" также напомнил, что в 2019 году предприятия, входящие в состав госконцерна, на 98% выполнили заказы по изготовлению и ремонту военной техники. По состоянию на конец декабря 2019 года украинским военным было передано 4876 единиц техники: 3889 новой и модернизированной и 987 отремонтированной, а также 2327 двигателей, узлов и агрегатов.

Напомним, в январе 2019 года предприятие "Меридиан", которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", представило первый украинский военный квадрокоптер "Берегиня" -для разведывательных операций. Соответствующий запрос на разработку квадрокоптера от Министерства обороны поступил в марте 2019 года.