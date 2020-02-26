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СБУ: "Укроборонпром" в несколько раз переплачивал за российские комплектующие

Компании концерна использовали "фирмы-прокладки". 

СБУ: "Укроборонпром" в несколько раз переплачивал за российские комплектующие
Фото: Інформатор

Предприятия концерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах через иностранные "фирмы-прокладки" закупали продукцию военного назначения у России, стоимость которой была завышена в 2-3 раза. Об этом пишет Liga.net со ссылкой на материалы досудебного расследования Главного следственного управления СБУ.

Следователи СБУ в рамках досудебного расследования уголовного дела от 2 сентября 2019 (№ 42019000000001937) обратились в суд Шевченковского района Киева с ходатайством о временном доступе к документам Шевченковской районной госадминистрации в городе Киеве.

В решении суда говорится, что спецэкспортеры заключали импортные контракты на поставку комплектующих для украинских оборонпредприятияй с компаниями ОАЭ, Чехии, Британии, Кипра и других стран. Однако фактически в Украину поставлялась продукция военного и двойного назначения, которая была изготовлена на российских предприятиях, то есть по так называемой схеме обхода прямых поставок. Стоимость этих поставок была завышена в несколько раз. 

По данным СБУ, дочернее предприятие "Укрспецэкспорта" – "Спецтехноэкспорт" – с февраля 2018 по июнь 2019 перечислило по агентсткому договору на счета чешской компании Kalipsum Plus SRO $4,1 млн. 

"За 2015-2019 годы ряд неустановленных лиц организовал преступные механизмы хищения средств "Укроборонпрома", использовав "фирмы-прокладки" при купле-продаже комплектующих и запчастей компаниями концерна", – говорится в судебном решении. 

Одной из этих компаний является чешская Slige S.R.O, зарегистрированная в июне 2019. Она специализируется на поставках медицинского оборудования и оборудования для энергетических установок. 

За 2017-2018 годы госпредприятие "Внешэкономсервис" перечислило на ее банковский счет $5 млн по завышенным на 40% ценам за закупку комплектующих для артиллерийских катеров.

"Для изображения законного вида договорам с компанией Slige S.R.O руководство "Внешэкономсервис" использовало надуманную аргументацию невозможности закупки комплектующих непосредственно у производителя без 100% предоплаты, а также невозможность поставщика поставить комплектующие в установленные сроки, то есть за шесть месяцев", – сообщается также в решении суда. 

По мнению следствия, аналогичным способом Slige S.R.O. использовали для присвоения средств государственного предприятия. Продукцию госпредприятия продавали Slige S.R.O. по заниженным ценам, при этом закупали у нее по завышенным ценам комплектующие, необходимые украинскому предприятию.

Напомним, в феврале команда журналистских расследований Bihus.info раскрыла схему масштабных хищений в оборонном комплексе, к которой причастны должностные лица, приближенные к пятому президенту Петру Порошенко.

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