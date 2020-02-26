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"Большая Стройка": советник премьера Юрий Голик показал спортивные объекты Винницкой области

В Украине будет построено и реконструировано 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов.

"Большая Стройка": советник премьера Юрий Голик показал спортивные объекты Винницкой области

До официального старта проекта «Большая Стройка», инициированного Президентом Владимиром Зеленским, остались считанные дни, однако на многих объектах, там, где позволяют погодные условия, работы уже идут. Некоторые спортивные объекты Винницкой области на своей странице в Facebook показал советник премьер-министра Юрий Голик.

«Плюс один современный спорткомплекс. Винница. Реконструкция Спортивного комплекса «Здоровье», - пишет советник премьера и публикует видео о ходе реконструкции.

Еще один винницкий спортивный объект – стадион школы №33 – также станет частью проекта «Большая Стройка».

«И еще один стадион в Виннице, который будет построен в этом году. Стадион школы №33. Быстрей бы теплая погода и без осадков», - пишет Голик.

Всего в рамках «Большой Стройки» в Украине будет построено и реконструировано 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов. Официально проект стартует 1 марта. Над реализацией столь масштабного инфраструктурного проекта трудятся тысячи рабочих и менеджеров всех уровней во всех регионах Украины.

«Большая Стройка и новая инфраструктура - это не про деньги, не про кирпичи, не про асфальт и не про бетон. Большая Стройка и новая инфраструктура - это всегда про людей. Про тех людей, которые этой инфраструктурой будут пользоваться. И про тех людей, которые эту инфраструктуру создают физически каждый день. Спасибо за ваш труд», - пишет Голик.

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