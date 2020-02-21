Укравтодор приступил к "Большой Стройке", - советник премьера Юрий Голик

"Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались".

Благодаря устойчивой теплой погоде и заблаговременно проведенным подготовительным процедурам дорожные работы в 14 областях Украины уже стартовали. Об этом на своей странице в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

«Там, где позволяют погодные условия, работы уже начались. Это только начало», - пишет Голик.

Советник премьера публикует также карту объектов, на которых уже начались ремонтные и строительные работы. Всего таких объектов, по состоянию на 20 февраля, - 34.

«Дороги Укравтодора, рекордное количество километров которых будет отремонтировано и построено в этом году», - показывает Голик карту с нанесенными объектами:

Глава Укравтодора Александр Кубраков, в свою очередь, так комментирует раннее начало дорожных работ: «Благоприятные погодные условия позволяют нам начать дорожный сезон фактически зимой. В 14 областях стартовали работы по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонту. Во всех регионах объявлены тендеры на выполнение Дорожной стратегии-2020. Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов Укравтодора на 2020».

Напомним, в текущем году в рамках проекта «Большая Стройка» силами Укравтодора должны быть построены и отремонтированы 4 000 км дорог национального и международного значения. Еще 2 500 км дорог местного значения будут отремонтированы силами областных администраций. Это рекордное для Украины количество километров дорог, которые будут отремонтированы в течение одного года.