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Гончарук предложил дождаться нового макропрогноза до принятия решения о пересмотре бюджета

Премьер не подтвердил, что будет секвестр.

Гончарук предложил дождаться нового макропрогноза до принятия решения о пересмотре бюджета
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пересмотр государственного бюджета на 2020 год будет зависеть от нового макроэкономического прогноза, который еще готовится Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Об этом он сказал депутатам во время выступления в Верховной Раде.

"У нас логика принятия изменений не менялась. Она такова: сначала Министерство экономики готовит макропрогноз, после макропрогноза принимаются решения об изменении бюджета. После этого будем вместе с вами принимать решение, с бюджетным комитетом, с коллегами из налогового комитета, о пересмотре или непересмотре бюджета", - сказал он.

Премьер-министр отметил, что данных о выполнении госбюджета за февраль пока нет. Но вместе с тем он ожидает выполнение плана по налоговым поступлениям. В то же время доходы по таможне будут ниже плана из-за сильной гривны, это приводит к тому, что объем поступлений от импортных товаров ниже планируемого.

Напомним, что в январе 2020 года поступления в бюджет оказались на четверть ниже планировавшихся.

Национальный банк после этого выразил опасение, что выполнение государственного бюджета в 2020 году может быть напряженным.

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