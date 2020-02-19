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Кабмин утвердил положение об Офисе финконтроля

Ревизоры получили новое название.

Кабмин утвердил положение об Офисе финконтроля
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров на заседании в среду утвердил положение об Офисе финансового контроля, который заменит Государственную аудиторскую службу.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Офис финконтроля создан в декабре 2019 года путем реорганизации Госаудитслужбы, которая в свою очередь была создана вместо Государственной финансовой инспекции, а та - вместо Главного контрольно-ревизионного управления.

Новый орган будет проверять:

  • использование государственных финансовых ресурсов (в том числе государственного и местных бюджетов), необоротных и других активов;
  • соблюдение законодательства на всех стадиях бюджетного процесса;
  • соблюдение законодательства о закупках;
  • целевое использование и своевременный возврат кредитов и займов, полученных под государственные или местные гарантии;
  • реализацию инвестиционных проектов и других программ, которые поддерживаются международными организациями;
  • законность и правомерность расходов бенефициаров в рамках выполнения совместных операционных программ приграничного и трансграничного сотрудничества;
  • состояние и достоверность бухгалтерского учета и финансовой отчетности.

Минфин отмечает, что положение предусматривает введение института финансовой аналитики, то есть анализ рисков с последующим проведением контрольных мероприятий по высокорисковым операциям. Это должно привести к автоматизации процессов и обработки информации в информационно-аналитических системах.  "Повысится качество выполнения задач, сократится время на сбор, обработку и анализ информации о деятельности подконтрольных учреждений, а приоритет деятельности перейдет к обеспечению своевременного реагирования на проблемные вопросы соблюдения законодательства", - сказано в сообщении.

Напомним, что Офис финансового контроля возглавляет Игорь Буграк, который ранее работал в Министерстве финансов - занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

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