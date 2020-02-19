Кабмин распределил 4 млрд гривен для поддержки аграриев в 2020 году

Деньги пойдут на удешевление кредитов и компенсации за покупку украинской техники.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил порядок распределения 4 млрд гривен, предусмотренных государственным бюджетом на 2020 год для поддержки сельхозпроизводителей.

Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Алексея Гончарука.

"Правительство распределило 4 млрд гривен государственной поддержки аграриев на 2020 год", - говорится в телеграм-канале премьера.

Эти деньги будут направлены на удешевление кредитов и компенсацию стоимости покупки сельхозтехники украинского производства. Также их планируют направить на развитие фермерских хозяйств, животноводства и переработку сельхозпродукции, садоводства, виноградарства и хмелеводства.

"4 млрд гривен государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2020 году будут направлены в те направления, которые самые актуальные для сельхозпроизводителей - удешевление кредитов, компенсация стоимости покупки сельхозтехники украинского производства и другие. Позже планируем добавить удешевление кредитов для покупки земли сельхозназначения, но для этого Верховная Рада должна поддержать соответствующий законопроект", - прокомментировал решение правительства Гончарук.

Напомним, в прошлом году президент Владимир Зеленский заявил о необходимости проверить бюджетные дотации на аграрный бизнес бизнесмена Юрия Косюка. По его словам, в течение 2017-2018 одному из самых больших агрохолдингов Украины, "Мироновскому хлебопродукту", из госбюджета выделили почти 2,5 млрд гривен дотаций, хотя он получает прибыль и не требует поддержки.