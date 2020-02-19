Кабмин утвердил безвиз между Украиной и Гренадой

Кабинет министров утвердил Договор о безвизовом режиме между правительствами Украины и Гренады – островного государства в Карибском море.
Граждане обеих стран смогут путешествовать друг к другу без виз сроком до 90 дней и на протяжении 180 дней. Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать этот Договор", – сообщил Гончарук.
Как известно, Гренада входит в состав Британского содружества с 1974 года.
Напомним, что дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены лишь осенью прошлого года. Главы МИД обоих государств договаривались о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.