Кабмин утвердил безвиз между Украиной и Гренадой

Безвизовый режим будет действовать для путешествий сроком до 90 дней.

Кабинет министров утвердил Договор о безвизовом режиме между правительствами Украины и Гренады – островного государства в Карибском море.

Граждане обеих стран смогут путешествовать друг к другу без виз сроком до 90 дней и на протяжении 180 дней. Об этом сообщили в Telegram премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко уполномочена подписать этот Договор", – сообщил Гончарук.

Как известно, Гренада входит в состав Британского содружества с 1974 года.

Напомним, что дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены лишь осенью прошлого года. Главы МИД обоих государств договаривались о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.