Дикарло допустила возобновление "насилия" на Донбассе при отсутствии "постоянной политической воли"

Сегодняшние сообщения о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в Золотом, а также применение тяжелой техники вызывают серьезные тревогу.

Они напоминают о том, что в отсутствие постоянной политической воли существует большая реальная опасность того, что вновь возникнет насилие.

Об этом в ходе заседания Совета безопасности ООН относительно выполнения Минских договоренностей сообщила заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

"Отрадно, что за саммитом в Париже последовал крупномасштабный обмен заключенными, а также прогресс в обсуждении дополнительных районов разъединения. Однако эти первоначально воодушевляющие признаки носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять", - отметила она.

Напомним, Россия инициировала заседание Совета безопасности ООН для обсуждения Минских договоренностей. В МИД Украины назвали инициативу РФ "ожидаемым трюком российской дипломатии".

Украинская делегация в Совбезе ООН намерена поднять вопрос эскалации в ОРДЛО.

Ранее обеспокоенность эскалацией конфликта на Донбассе выразили Соединенные Штаты и НАТО. Они призвали РФ соблюдать Минские и Нормандские договоренности.