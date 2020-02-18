Ермак назвал "особым цинизмом" атаку в Луганской области в годовщину Дебальцевской трагедии

"Мы стремимся к миру, но в то же время увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности".

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал особым цинизмом атаку оккупационных сил в Луганской области, которая состоялась в годовщину Дебальцевской трагедии.

На своей странице в Facebook он выразил соболезнования семье погибшего украинского военного.

"Но именном поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми", – заявил Ермак.

Глава ОПУ отметил, что "мы стремимся к миру, но в то же время увеличиваем финансирование на армию и активно работаем над повышением ее обороноспособности, идем путем переговоров, но в то же время и путем внутреннего усиления: наша армия готова отвечать на подобные атаки, и давать достойный ответ агрессору".

Напомним, утром во вторник в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия.

В ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

Пять лет назад, с 27 января по 18 февраля велись бои за Дебальцевский плацдарм. За весь период обороны Дебальцевского выступа погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий Вооруженных сил Украины. При этом в период наиболее ожесточенных боев с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.