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Во время утренней атаки в Луганской области оккупанты совершили 56 выстрелов из танка и выпустили более 200 мин

По уточненным данным, они обстреляли четыре, а не три населенных пункта. 

Во время утренней атаки в Луганской области оккупанты совершили 56 выстрелов из танка и выпустили более 200 мин
Фото: Олена Максименко

В штабе Операции Объединенных сил уточнили информацию об атаке оккупационных войск, которая произошла утром 18 февраля в Луганской области.

Вооруженные формирования РФ обстреляли позиции защитников неподалеку населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Орехово, Попасная и Хутор Вильный, говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Ранее сообщалось о том, что обстрелы произошли только рядом с Новотошковским, Орехово, Крымским и Хутором Вильный. 

"Российские оккупанты применили артиллерийские системы, в том числе, ствольную артиллерию калибра 152 мм – шесть снарядов, калибра 122 мм – 18 снарядов. Кроме того, захватчики выпустили по позициям наших защитников более 164 мин из минометов калибра 120-мм и 44 мины из 82-мм минометов. Также противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов", – добавили в штабе.

Помимо этого, рядом с Новотошковским оккупанты совершили 56 выстрелов по нашим позициям из танкового вооружения. В районе боевого столкновения штурмовые действия вели диверсионно-разведывательные группы противника.

Напомним, в ходе этой атаки один украинский военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов. 

Начальник Генерального штаба Руслан Хомчак сообщил, что угрозы наступления со стороны боевиков на Донбассе нет, а Вооруженные силы Украины фиксируют лишь провокации.

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