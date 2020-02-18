РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины, - разведка

К 2022-2023 годам РФ будет готова к полноценному наступлению без дополнительной мобилизации.

РФ втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает пресс-центр Минобороны.

По расчетам Главного управления разведки, к 2022-2023 годам ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации.

"Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты", - сказано в сообщении.

Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Cармат". По словам Вадима Скибицкого, дальность поражения таких ракет достигает 12 тыс. километров, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

Напомним, рано утром 18 февраля в районе населенного пункта Золотое Луганской области неожиданно начались активные боевые действия. Поддерживаемые Россией боевики ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельной механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм.

В ходе боевых действий один военнослужащий погиб, трое ранены и двое контужены. Бой продлился около пяти часов.