В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести

Риэлтор дома заявил, что все коммуникации - газ, вода и электричество - уже подведены.

В Киеве в "доме-монстре" ЖК "Подол Престиж" по адресу ул. Нижний Вал, 27-29 на Подоле по очень низким ценам распродают квартиры на четырех верхних этажах, подлежащих сносу. Об этом сказано в сюжете ТСН от 14 февраля.

В ноябре 2019 года хозяйственный суд Киева постановил снести незаконных четыре верхних этажа, однако окончательное решение о сносе не принято, впереди еще апелляция. Несмотря на это, квартиры уже демонстрируют покупателям, рассказывая, что вероятность их сноса - ничтожна.

Однокомнатные квартиры в этом доме стоят 37 тыс. долларов, двухкомнатные - 50 тыс. Это практически вдвое меньше, чем средняя цена в Подольском районе столицы.

Журналисты ТСН осмотрели три выставленные на продажу квартиры на десятом этаже. Риэлтор заявил, что все коммуникации - газ, вода и электричество - уже подведены. При этом он признал, что у дома существуют «небольшие проблемы».

Владелец одной из квартир, назвавшийся Сергеем, уверил, что КГГА не сможет расторгнуть договор аренды участка дома, а верхние этажи не смогут снести. Кроме того, сообщалось, что некоторые семьи прописывают там детей, чтобы осложнить процесс разбирательств.

Отмечается, что квартиры уже зарегистрированы в реестре прав на недвижимое имущество, поэтому отобрать их якобы будет невозможно. В крайнем случае могут отключить от коммуникаций, однако владелец квартир утверждает, что от этого есть решение: «Люди полностью вселятся и уже не будет варианта ни одного. Здесь вышли 20 человек, Нижний Вал перекрыли, пешеходным переходом походили, пробку создали - включат не только воду, но и газ», - заявил один из владельцев Сергей.

При этом адвокат и депутат Киевсовета Роман Марченко зазвал продажу квартир в этом доме «большой аферой». По его словам, человек, который купит квартиру, столкнется с большими проблемами.

Вице-президент Национального союза архитекторов Елена Олейник объяснила, что этот дом по документам не является жилым: «В этом доме нет квартир как таковых. Это апартаменты гостиничного типа, то есть временное жилье. Прописаться туда нельзя. Это отель, это офисный центр, это не жилье».

Депутат Киевсовета Ольга Балицкая отметила, что, внесенные в реестр имущественные права этих квартир сейчас оспариваются в Минюсте, в частности антирейдерской комиссией. Кроме того, в бюджет города уже заложены деньги на демонтаж этажей. По ее словам, избыточные этажи построены из легких материалов, их не сложно демонтировать.

Напомним, дело этого дома рассматривают уже пять лет. Киевсовет обратился в Хозяйственный суд еще в декабре 2014-го.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в "доме-монстре" на Подоле возобновили строительные работы. Директорка компании-застройщика Дора Патели заявляла, что сдача дома планируется в ближайшие недели. "Около 200 семей уже пять лет ждут, чтобы заехать в свое жилье".

В дом уже завезли лифты, идут работы по установке станции автономного отопления и отделочные работы.