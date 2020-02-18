В Киеве 17 февраля зафиксирован очередной температурный рекорд февраля.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции, 17 февраля в столице был превышен на 0,2°С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла + 4,8°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая температура по климатическим нормам соответствует температуре конца марта.

Напомним, в Украине среднемесячная температура воздуха в январе 2020 года составила 0,8 градусов тепла. Это выше климатической нормы на 6,4 градуса.

За всю историю наблюдений с 1881 года теплее было только один раз - в январе 2007 года.