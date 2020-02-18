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Порошенко: бой в районе Золотого - это мир глазами Путина

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину".

Порошенко: бой в районе Золотого - это мир глазами Путина
Фото: eurosolidarity.org

Наступление русских войск в районе Золотого - это тот, который мир Путин готов предоставить Украине. Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Сегодня в 5 утра утро началось с того, что в районе Новотошковское началось наступление российских войск с использованием крупнокалиберной артиллерии, 120-ти миллиметровых минометов. Есть первые жертвы. Это наверное тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине», - сказал Петр Порошенко.

«Я призываю в очередной раз не верьте Путину! Мы должны сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину, защищать государство, укреплять армию, язык, укреплять нашу церковь, беречь наше движение в Европу", - добавил он.

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