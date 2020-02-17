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Автопарк ГосЧС пополнился снегоболотоходами "Богун" украинского производства

В Дрогобыче начал работу центр по подготовке горных спасателей.

Автопарк ГосЧС пополнился снегоболотоходами "Богун" украинского производства
Фото: dsns.gov.ua

Автопарк горных спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пополнился новой уникальной техникой - снегоболотоходамы "Богун".

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

Отмечается, что 10 машин, а также спецоборудование и снаряжение получили спасатели во Львовской области.

Глава ГосЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что в условиях увеличения туристического потока в Украину, одной из приоритетных задач правительства и ГосЧС является повышение уровня безопасности туристов в Карпатском регионе. Так, по его словам, только в течение прошлого года в горной местности спасателями было совершено более 2 тыс. 600 выездов, спасены 514 туристов и была предоставлена домедицинская помощь более 300 лицам.

Чечеткин также отметил ,что в этом году впервые начата подготовка по профессии "спасатель горный" в новом учебном подразделении в городе Дрогобыч.

"Сегодня наши подразделения получают современную горную спасательную технику, специальное оборудование, снаряжение и десять снегоболотоходов «Богун» украинского производства. Эта техника будет передана подразделениям Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также Одесской и Черниговской областей", - добавил глава ГосЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Снегоболотоходы "Богун" (общей стоимостью почти 29 млн гривен) могут передвигаться по любым типам почв и водным препятствиям. Скорость передвижения по твердым поверхностям равна 40 км/ч, а скорость преодоления водных преград - 6 км/ч.

Фото: dsns.gov.ua

В комплектацию снегоболотохода входит профессиональное дополнительное оборудование, в частности: радиостанции автомобильного и авиационного типа, гидрокостюмы спасателя, специальные спасательные носилки с креплением для транспортировки вертолетом, спасательные веревки и спасательные жилеты, широкий шанцевый инструмент, специальная бензопила спасателя.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря 2018 года Национальная гвардия и ГосЧС. 30 января и 20 июня два H225 получила ГосЧС, а 24 декабря - еще один H225 прилетел для Национальной гвардии.

В начале января 2020 года МВД получило первые одномоторные вертолеты Н125 по контракту с Airbus Helicopte. Их планируют задействовать для подготовки пилотов Госпогранслужбы.

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