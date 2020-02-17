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После увольнения Богдан отправился на Сейшелы

«Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!»

После увольнения с должности главы Офиса президента Андрей Богдан отправился отдыхать на Сейшельские Острова. Об этом экс-чиновник сообщил на своем фейсбуке. 

Богдан в пляжной одежде сфотографировался с табличкой «Сейшелы» и написал: «Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится». 

Свой пост он завершил фразой экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которая стала известным мемом: «Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!».

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского. 

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