«Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!»

После увольнения с должности главы Офиса президента Андрей Богдан отправился отдыхать на Сейшельские Острова. Об этом экс-чиновник сообщил на своем фейсбуке.

Богдан в пляжной одежде сфотографировался с табличкой «Сейшелы» и написал: «Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все вы будете заниматься тем, что вам нравится».

Свой пост он завершил фразой экс-премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которая стала известным мемом: «Понимаю Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!».

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины. Новым главой стал Андрей Ермак, который ранее был помощником Зеленского.