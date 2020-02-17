В Украине 18 февраля пройдут небольшие дожди, температура составит до +12

В Киеве ожидается до +9, небольшие осадки.

В Киеве 18 февраля прогнозируется переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, небольшой дождь (днем местами), ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -3…+2 градуса, днем -1…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+9 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем +3…+8 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +6…+12 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+11 градусов.

Напомним, в Украине с 17 февраля началось потепление, на Закарпатье синоптики прогнозировали до +15 градусов. В то же время ночью и ранним утром на значительной территории страны предупреждали о порывах ветра до 12 м/с.