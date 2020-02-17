Суд уже заключил его под стражу.

Фото: Скриншот видео

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, обвиняя его в членстве в добровольческом батальоне имени Н. Челебиджихана. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

Имя задержанного не разглашается. Известно, что суд уже заключил его под стражу.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности "незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации" (ч. 2 ст. 208 УК РФ)", – говорится в сообщении.

На обнародованном российскими СМИ видео задержания видно, что работники ФСБ перелезли через забор частного дома и ворвались к крымчанину.

Фото: Скриншот видео

Добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана начал формирование в 2016 году, его членами преимущественно были крымские активисты. Батальон дислоцировался на админгранице с Крымом в Херсонской области. Как ранее писало "Радио Свобода", добробат позиционирует себя как крымское, а не крымскотатарское формирование.

В России и оккупированном Крыму он признан незаконным вооруженным формированием.

Напомним, ранее глава МИД Украины сообщил, что Украина надеется на проведения нового масштабного обмена удерживаемыми лицами еще до встречи в "нормандском формате".