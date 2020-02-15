Пристайко допустил новый обмен пленными до встречи лидеров "нормандской четверки"

В ходе обмена Украина рассчитывает вернуть до 200 человек.

Украина надеется на проведения нового масштабного обмена удерживаемыми лицами еще до встречи в "нормандском формате".

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил после украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти «всех на всех»", - цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Ранее сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил встречу в "нормандском формате" в апреле.