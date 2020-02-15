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"В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Донбассе, но нас не спросили", - Зеленский

Президент напомнил, что нужно создать площадку для обсуждения возвращение Крыма.

"В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Донбассе, но нас не спросили", - Зеленский
Фото: ТСН

Президент Владимир Зеленский возмутился по поводу плана завершения войны на Донбассе, который накануне опубликовали на сайте Мюнхенской конференции, а затем удалили.

"Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить за спиной, решать вопросы. Это как с этим вчерашним планом (так называемый мирный план группы экспертов, который был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности - LB.ua). В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Востоке Украины. А нас не спросили. А где мы? Это у нас война. Можно же нас прямо спросить", - прокомментировал украинский президент.

По его словам, обсуждать способы урегулирования ситуации на Донбассе можно только на "нормандском формате".

"Другого формата, чем "нормандский", который родил Минский процесс, не существует. Что мне в нем нравится? Он дает - пусть мелкие для кого-то, но результаты. Что мне не нравится? Этот вопрос Крыма, которого нет, он не обсуждается ... совсем. Это также оккупированная наша территория, наши люди. Нужно обсуждать в "нормандском формате", нужна новая площадка. Здесь могли бы сильнее повлиять США. Мне так кажется ", - считает Зеленский.

Напомним, так называемый план "завершения войны на Донбассе" состоял из 12 пунктов. Помимо восстановления работы СЦКК и допуска Красного Креста на оккупированную часть Донбасса, также предлагалось создать конференцию по восстановлению Донбасса при участии России, запустить механизм, позволяющий смягчать санкции, создать для восстановление Донбасса ЗСТ при участии капитала ЕС и РФ, а также провести национальный диалог в Украине относительно взаимодействия со своими соседями (в том числе и с Россией) относительно вопросов истории, национальной памяти, языка, прав меньшинств и т.д.

Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине".

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