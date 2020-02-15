"Слуга народа" запустит свой интернет-канал и газету (обновлено)

Студия будет размещена в офисе партии.

Президентская партия "Слуга народа" собирается запустить свой интернет-канал "Слуга-ТВ". Об этом в комментарии LB.ua сообщила заместительница главы фракции Евгения Кравчук.

Студию разместят в КВЦ "Парковый", который объявили официальным офисом партии.

Кравчук сообщила, что тестовое вещание начнут в марте. На канале будут отвечать на вопросы представителей региональной власти и журналистов.

В канал вложат деньги, которые партия получила из бюджета.

Во время съезда Кравчук уточнила, что на следующей неделе также выйдет первый выпуск газеты "Слуга народа".

Напомним, Минкульт намерен запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий. Запуск планировался на февраль, но его перенесли на март 2020 года. Журналистка Елена Трибушная, которая должна была возглавить информационное вещание нового телеканала, отказалась от должности.