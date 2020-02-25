Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
ГлавнаяОбществоЖизнь

Генпродюсер близкого к Медведчуку телеканала ушел к Ахметову

Василий Голованов переходит на телеканал "Украина 24" в качестве советника директора "Медиа Группа Украина".

Генпродюсер близкого к Медведчуку телеканала ушел к Ахметову
Фото: mediananny.com

Бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов присоединился к команде "Медиа Группа Украина" в качестве советника директора медиахолдинга Евгения Бондаренко.

Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Отмечается, что Голованов займется созданием линейки политического прайма на телеканале "Украина 24"

Ранее Голованов три года работал на телеканале NewsOne, где был автором и ведущим нескольких телепрограмм, а с апреля 2018 года был генеральным продюсером канала.

"Мой опыт позволяет мне быть уверенным, что эфиры политических программ “Украина 24” будут привлекать как самых ярких спикеров, так и широкую неравнодушную аудиторию", - прокомментировал Голованов.

Бондаренко, в свою очередь, анонсировал запуск на телеканале новых программ и шоу.

Напомним, Голованов сообщил, что уходит с NewsOne 19 февраля, без объяснения причин.

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова объявила о запуске новостного канала "Украина 24" в ноябре прошлого года. Сообщалось, что телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в состав Медиа Группы, переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания - теперь канал будет называться "Украина 24". По концепции - это информационный канал. Около 15 часов его вещания в сутки будут составлять информационные программы.

В пресс-службе "Медиа Группы Украина" отметили, что концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

"Медиа Группа Украина" купила цифровой телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011") в начале 2015 года. В прошлом ООО "Аспер 2011" была зарегистрирована по одному адресу с другими каналами, созданными под конкурс 2011 года: ООО "Корона Санрайс" и ООО "Голдберри". Все они связывали с окружением Александра Януковича. Позже ООО "Корона Санрайс" (телеканал "Винтаж") приобрел владелец "Первой Украинской радио группы" Андрей Карпий, а ООО "Голдберри" купили владельцы телеканала "Эспрессо" и переоформили лицензию.

"Эскулап TV" получил три предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции (первое - в сентябре 2014 года, второе - в феврале 2015 года, третье - в августе 2015 года). В частности, в эфире канала обнаружили только шесть минут собственного производства. Представители канала также имели дискуссию с Нацсоветом по определению жанрового наполнения. С 2015 года Нацсовет не имел претензий к телеканалу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также