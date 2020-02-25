Генпродюсер близкого к Медведчуку телеканала ушел к Ахметову

Бывший генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов присоединился к команде "Медиа Группа Украина" в качестве советника директора медиахолдинга Евгения Бондаренко.

Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Отмечается, что Голованов займется созданием линейки политического прайма на телеканале "Украина 24"

Ранее Голованов три года работал на телеканале NewsOne, где был автором и ведущим нескольких телепрограмм, а с апреля 2018 года был генеральным продюсером канала.

"Мой опыт позволяет мне быть уверенным, что эфиры политических программ “Украина 24” будут привлекать как самых ярких спикеров, так и широкую неравнодушную аудиторию", - прокомментировал Голованов.

Бондаренко, в свою очередь, анонсировал запуск на телеканале новых программ и шоу.

Напомним, Голованов сообщил, что уходит с NewsOne 19 февраля, без объяснения причин.

"Медиа Группа Украина" Рината Ахметова объявила о запуске новостного канала "Украина 24" в ноябре прошлого года. Сообщалось, что телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011"), который входит в состав Медиа Группы, переоформил лицензию из-за смены логотипа и концепции вещания - теперь канал будет называться "Украина 24". По концепции - это информационный канал. Около 15 часов его вещания в сутки будут составлять информационные программы.

В пресс-службе "Медиа Группы Украина" отметили, что концепт обновленного канала и его программная политика еще разрабатываются.

"Медиа Группа Украина" купила цифровой телеканал "Эскулап TV" (ООО "Аспер 2011") в начале 2015 года. В прошлом ООО "Аспер 2011" была зарегистрирована по одному адресу с другими каналами, созданными под конкурс 2011 года: ООО "Корона Санрайс" и ООО "Голдберри". Все они связывали с окружением Александра Януковича. Позже ООО "Корона Санрайс" (телеканал "Винтаж") приобрел владелец "Первой Украинской радио группы" Андрей Карпий, а ООО "Голдберри" купили владельцы телеканала "Эспрессо" и переоформили лицензию.

"Эскулап TV" получил три предупреждения Нацсовета за несоблюдение программной концепции (первое - в сентябре 2014 года, второе - в феврале 2015 года, третье - в августе 2015 года). В частности, в эфире канала обнаружили только шесть минут собственного производства. Представители канала также имели дискуссию с Нацсоветом по определению жанрового наполнения. С 2015 года Нацсовет не имел претензий к телеканалу.