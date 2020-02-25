Завтра в Киеве потеплеет до +11, на западе – до +15

На большинстве территорий осадки не ожидаются.

В Киеве 26 февраля облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +9…+11 градусов.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+11 градусов, в Черновицкой области до +15 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах ночью умеренный, днем сильный дождь, кое-где с мокрым снегом, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+6 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+13 градусов, в Винницкой области до +16 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +8…+14 градусов, в Николаевской области до +16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

Напомним, вчера в большинстве областей Украины был ураганный шквальный ветер, в результате чего в Одесской области деревом убило женщину, а на Прикрапатье – сорвало крышу лицея. В Запорожской области остается обесточенным 51 населенный пункт.