В Украине сохранится преимущественно теплая погода, местами выпадут осадки

В Карпатах температура будет ниже ноля.

В Киеве 22 февраля облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5…+7 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+9 градусов. В Карпатах ночью снег, днем без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем с дождем), ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +3…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

Напомним, метеорологи объявили, что в Киеве 10 февраля началась метеорологическая весна.