Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
​В Новых Санжарах перекрыли дорогу из-за эвакуированных из Уханя, есть задержанные
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Самолет из Уханя приземлился в Борисполе на дозаправку и отправится в Харьков
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Эвакуированная из Китая украинка показала условия содержания в Новых Санжарах (обновлено)
Новая эра
Новая эра
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
"ЛНР" рассчиталась с Украиной за воду 58 тоннами копеек
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине сохранится преимущественно теплая погода, местами выпадут осадки

В Карпатах температура будет ниже ноля. 

В Украине сохранится преимущественно теплая погода, местами выпадут осадки

В Киеве 22 февраля облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем +5…+7 градусов, сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+9 градусов. В Карпатах ночью снег, днем без осадков, температура ночью -2…-7 градусов, днем +2…-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег (днем с дождем), ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +3…+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

Напомним, метеорологи объявили, что в Киеве 10 февраля началась метеорологическая весна

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы:
Новости по теме:

Читайте также