Он забирал деньги и телефоны, после чего высаживал из авто.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Киеве задержали псевдотаксиста, который искал на улицах выпивших людей и предлагал им свои услуги. В салоне авто он грабил их, а потом выгонял из машины, сообщили в пресс-службе полиции Киева

Начальник Подолського управления полиции Владислав Ищенко отметил, что обычно преступник не довозил пассажиров до места, а высаживал их из авто без денег и мобильных телефонов.

"Мы задержали 36-летнего гражданина другого государства после совершения ним преступления, когда он отобрал у мужчины мобильный и высадил его на ул. Братской. Во время обыска авто нашли вещи потерпевшего. В дальнейшем по месту жительства фигуранта мы провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили два десятка телефонов, кошельки, сумки, банковские карты, часы и украшения", – добавил он.

Не исключается, что мужчина имел сообщника, поскольку украденные телефоны разблокировались и через мобильные банкинги меняли пин-коды, что давало возможность снимать деньги и оформлять кредиты.

Напомним, в августе 2019 в Киеве полицейские задержали таксиста, который приковал пассажира цепью и удерживал его в подвале.