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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Украину не пустили российских пропагандистов, которые ехали в Киев читать лекции

Один из "лекторов" отметился выступлениями в оккупированном Крыму и медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

Фото: МВД
Госпогранслужба задержала в аэропорту "Киев" российского пропагандиста. Мужчина 1985 года рождения собирался читать в украинской столицы лекции и проводить тренинги.

Лектор сотрудничает с политическими силами России и баллотировался от партии Владимира Жириновского (ЛДПР) в Московскую городскую думу, сообщили в пресс-службе МВД. Помимо этого, он читал лекции в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере "Донузлав-2015" на тему информационных и кибервойн.

За это он был награжден организаторами "лагеря", организацией "Боевое братство", медалью "Участник шествия "Бессмертный полк".

"Украинские пограничники тоже оценили "заслуги" россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте "Запрет въезда" на три года", – добавили в МВД.

Помимо него, из Минска прилетел еще один россиянин, который тоже собирался читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. Ранее он незаконно посещал Крым, за что и ему запретили въезд в Украину.

Также домой отправили россиянку, прилетевшую из Минска для проведения лекций и тренингов. Ей отказали во въезде, поскольку цель ее поездки не убедила пограничников, кроме того, она работает в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Напомним, ранее в феврале на границе с Молдовой была задержана группа граждан России, которая пыталась въехать в Украину под предлогом гастролей. Все иностранцы являются участниками спектакля "Идеальный свидетель" и незаконно посещали Крым.

Получив отказ во въезде, некоторые актеры не оставили надежды попасть на гастроли в Украину и попытались пересечь границе на другом пропускном пункте. Их повторно задержали и увеличили срок запрета на въезд до 10 лет. 

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