В МВД связали столкновения в Новых Санжарах с алкоголем

"Было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей найдет, откуда вылезти".

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко заявил, что некоторые участники столкновений в Новых Санжарах были пьяны.

Об этом он написал в фейсбуке, описывая свои впечатления от вчерашних событий.

"Впечатления сугубо субъективные: устойчивый перегар от подогретых алкоголем большого количества новосанжарцев. В основном мужчин всех возрастов. В столице на разных протестах мы уже успели от такого отвыкнуть, хотя, бывает, случается. Днем было распоряжение закрыть все наливайки, но зеленый змей, словно вирус, найдет, зараза, откуда вылезти и как влиться в маленькую щель в душах, сердцах и глотках. И этот градус в промилле, без сомнения, добавил градус эмоциональной храбрости некоторым правонарушителям, которые уже два слова тяжело произносили вечером", - написал Шевченко.

О влиянии алкоголя также заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала 1+1 вечером 20 февраля. По его словам, уже утром многие участники протестов "проспятся и посмотрят на эти вещи с другой стороны".

В то же время, считает Шевченко, женщинами овладел "всепобеждающий, алогичный страх, который перерос в панику".

"Медицина здесь мировая бессильна, а наша и подавно. Ежедневные ТВ-новости об умерших и то немассовых по сравнению со всем количеством больных далеко за тридевять земель - не думал, что потенциальная угроза, которую никто еще не почувствовал, может ТАК напугать", - отметил Шевченко.

По мнению директора Департамента коммуникаций, свою роль также сыграло присутствие невиданного для Новых Санжар количества журналистов.

"Народ просто хайповал от самого факта того, что вдруг оказался в центре такого внимания. Пытался вспомнить, когда последний раз хоть что-то было интересное и привлекательное, или хотя бы нейтрально-информативное о Новых Санжарах на национальном уровне - абсолютно ничего не вспомнил", - отметил Шевченко.

Он также указал, что местные жители ощущают тотальное недоверие ко всем заявлениям власти и не имеют минимальной медицинской осведомленности и культуры профилактики.

Напомним, что вечером 20 февраля жители Новых Санжар забросали камнями автобусы с эвакуированными из Китая здоровыми украинцами.

Всего за сутки в населенном пункте задержали 24 человека: 17 утром и 7 вечером. Открыты два уголовных производства - массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений правоохранителям.

В результате столкновений пострадали девять правоохранителей, в том числе пятеро - серьезно. Среди митингующих пострадала одна женщина - она упала и ее травмировали люди из толпы.