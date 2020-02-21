В Новых Санжарах полиция задержала 24 митингующих против приезда эвакуированных из Китая

В поселке Новые Санжары Полтавской области полиция задержала 24 человека, протестующих из-за обсервации эвакуированных из Китая украинцев и иностранных граждан. Об этом сообщили на совместном брифинге премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

"Задержаны утром 17 человек и вечером еще семь человек. Расследование продолжается, всем действиям будет предоставлено правовую оценку. Никто не имеет право не покорятся закону и требованиям правоохранителей", - сообщил один из присутствующих на брифинге правоохранителей.

Арсен Аваков уточнил, что производства открыты по двум направлениям - массовые беспорядки и нанесение телесных повреждений правоохранителям.

Среди девяти пострадавших охранников порядка пятеро получили серьезные травмы. Среди митингующих пострадала одна женщина - она упала и ее травмировали люди из толпы.

Гончарук сообщил, что все эвакуированные и сопровождавший их экипаж чувствуют себя хорошо.

Скалецкая подчеркнула, что в случае проявления симптомов коронавируса у эвакуированных граждан их перевезут в инфекционные отделения в больницы других населенных пунктов.

Обновление. Задержанным в Новых Санжарах грозит до 8 лет лишения свободы, сообщил спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев.

"Доставили их в территориальное подразделение полиции частично. Возможно, в соседние подразделения. Глядя на то, какие преступления совершали. Потому что последние - это преступления тяжкие. Это статья 294 УКУ - массовые беспорядки. Там санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. И часть 2 статьи 345 УК - нанесение повреждений работнику работнику правоохранительного органа (санкция статьи до 5 лет лишения свободы, - ред.). Это серьезные статьи", - цитирует Сулаева РБК-Украина.

Напомним, во время столкновений в ходе протеста против приема эвакуированных из Китая в медицинском центре Национальной гвардии в Полтавской области за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо.

С ночи 20 февраля местные жители протестовали из-за размещения в медицинском центре Национальной гвардии. После 18:00 правоохранители очистили дорогу к санаторию от митингующих, однако они не прекратили препятствовать им. После этого столкновения продолжились, автобусы с эвакуированными забросали камнями.