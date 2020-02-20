Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
Ведущие "112 Украина" стали консультантами канала для оккупированных территорий
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
​Суркову понадобилось 10 минут, чтобы получить подписи сепаратистов под "Минском", - постпред Германии при ООН
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
В "СН" определились с нардепами-кураторами местных выборов в областях (обновлено)
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Путин – не Милошевич. Да и Украина – не Хорватия
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Больница в Мироновке согласилась принять украинцев из Китая на карантин, - СМИ
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Бужанский отказался встать во время минуты молчания по погибшим на Майдане
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Самолет с украинцами вылетел из Уханя (обновлено)
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Ірина Венедіктова: "Не красти, не брехати, не відступати". Ось - завдання. Ми його й виконуємо»
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
Эвакуированных из Китая разместят в медцентре "Новые Санжары"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Аваков об эвакуированных из Китая: "Самолет продезинфицирован, это полностью здоровые люди"

Новые Санжары для обсервации выбрали из-за наличия там соответствующих условий.

Аваков об эвакуированных из Китая: "Самолет продезинфицирован, это полностью здоровые люди"
Фото: МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области сообщил, что все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, которые будут находиться там в обсервации, полностью здоровы. 

"Самолет продезинфицирован, это здоровые полностью люди. Я хочу, чтобы вы в этом смысле были спокойны", – подчеркнул он.

Аваков отметил, что Украина – 21-я страна, которая забрала своих граждан. За все время эпидемии коронавируса в Украину из Китая самостоятельно въехали 7000 человек, и в стране до сих пор нет ни одного случая заражения. 

Глава МВД сообщил, что Новые Санжары выбрали из-за наличия там соответствующих условий: "В том числе по той причине, что это учреждение Национальной гвардии, это военное мероприятие".  

"Речь идет не об инфицированных людях, а о здоровых. Они прошли два кордона китайских врачей и один кордон наших врачей. Если были бы симптомы, они пошли бы в инфекционную больницу. Большинство инкубационного периода прошло, мы берем дополнительных две недели. Национальная гвардия будет охранять закрытый корпус, они не будут контактировать с местными жителями", – отметил Арсен Аваков.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.

В Новые Санжары также вылетел премьер-министр Алексей Гончарук

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также