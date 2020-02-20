Министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с жителями поселка Новые Санжары Полтавской области сообщил, что все эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы, которые будут находиться там в обсервации, полностью здоровы.

"Самолет продезинфицирован, это здоровые полностью люди. Я хочу, чтобы вы в этом смысле были спокойны", – подчеркнул он.

Аваков отметил, что Украина – 21-я страна, которая забрала своих граждан. За все время эпидемии коронавируса в Украину из Китая самостоятельно въехали 7000 человек, и в стране до сих пор нет ни одного случая заражения.

Глава МВД сообщил, что Новые Санжары выбрали из-за наличия там соответствующих условий: "В том числе по той причине, что это учреждение Национальной гвардии, это военное мероприятие".

"Речь идет не об инфицированных людях, а о здоровых. Они прошли два кордона китайских врачей и один кордон наших врачей. Если были бы симптомы, они пошли бы в инфекционную больницу. Большинство инкубационного периода прошло, мы берем дополнительных две недели. Национальная гвардия будет охранять закрытый корпус, они не будут контактировать с местными жителями", – отметил Арсен Аваков.

Напомним, около 11:55 в аэропорту "Харьков" приземлился самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Китая. Во время полета и посадки самолета, ни у одного пассажира и члена экипажа не было обнаружено симптомов острых респираторных заболеваний.

Эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

С ночи 20 февраля жители Новых Санжар перекрыли трассу на въезде в поселок, в связи с чем произошли стычки с правоохранительными органами.

В Новые Санжары также вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.